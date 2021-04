Domenica In, Pupo e Mara Venier lanciano una frecciatina a Barbara D’Urso: “La vuoi salutare?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata dell’11 aprile di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha intervistato anche Pupo. L’ex opinionista del GF Vip 5 si è lasciato molto andare nel corso del dibattito, durante il quale sono stati toccati svariati argomenti inerenti vita privata e carriera. Nel corso della conversazione, però, è saltato fuori il nome di Barbara D’Urso, storica presentatrice competitor della Venier. Ebbene, in tale occasione i due protagonisti non hanno potuto fare a meno di lanciare qualche simpatica frecciatina. Pupo e Mara parlano di Barbara D’Urso a Domenica In Ospite di Mara Venier a Domenica In, Pupo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata dell’11 aprile diIn, la conduttriceha intervistato anche. L’ex opinionista del GF Vip 5 si è lasciato molto andare nel corso del dibattito, durante il quale sono stati toccati svariati argomenti inerenti vita privata e carriera. Nel corso della conversazione, però, è saltato fuori il nome di, storica presentatrice competitor della. Ebbene, in tale occasione i due protagonisti non hanno potuto fare a meno di lanciare qualche simpaticaparlano diIn Ospite diIn,...

