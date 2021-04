Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 12 aprile 2021) Divorzio a Las Vegas: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno Divorzio a Las Vegas è il film del 2020 con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in onda in prima visione questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Una divertente commedia scritta e diretta da Umberto Carteni. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Divorzio a Las Vegas? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama Protagonisti di questa commedia on the road sono Lorenzo ed Elena, interpretati da Giampaolo Morelli e Andrea Delogu. I due si conoscono da ragazzi durante una vacanza in Nevada e, in preda all’euforia di una notte brava, decidono di ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021)a Las: trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinema Unoa Lasè ildel 2020 con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in onda in prima visione questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Una divertente commedia scritta e diretta da Umberto Carteni. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming ila Las? Eccoche c’è da. Trama Protagonisti di questa commedia on the road sono Lorenzo ed Elena, interpretati da Giampaolo Morelli e Andrea Delogu. I due si conoscono da ragazzi durante una vacanza in Nevada e, in preda all’euforia di una notte brava, decidono di ...

