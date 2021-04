Disposto l' arresto del broker Torzi | coinvolto nella vendita del palazzo di Londra al Vaticano

(Di lunedì 12 aprile 2021)l’per ilGianluigie misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per 6 mesi per Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò e Matteo Del Sette, tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti.è indagato per autoriciclaggio. Lo ha deciso il gip del tribunale di Roma che ha affidato l’esecuzione del provvedimenti restrittivi ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma.eracompradelal numero 60 di Sloane Avenue aper la quale è sotto inchiesta da parte della giustizia vaticana che gli ha ...

È stato disposto l'arresto di Gianluigi Torzi. Per la Procura di Roma, che per fermarlo ha spiccato un mandato d'arresto internazionale, ha messo in piedi una strategia per frodare il fisco.