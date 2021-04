Disco Elysium per PS4 e PS5: patch 1.3 disponibile, corregge vari problemi – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Disco Elysium – The Final Cut ottiene anche la patch 1.3 nelle versioni PS4 e PS5, correggendo vari problemi in attesa di altri da sistemare con la patch 1.4.. Disco Elysium è un grandissimo RPG anche su PS4 e PS5, ma si è presentato su console portandosi dietro diversi problemi che stanno venendo risolti progressivamente dal team ZA/UM, come dimostrato dal rilascio della patch 1.3 disponibile in queste ore. Dopo l’update messo a disposizione la scorsa settimana, la patch 1.3 disponibile oggi su PS4 e PS5 corregge diversi problemi emersi per Disco Elysium, anche se ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)– The Final Cut ottiene anche la1.3 nelle versioni PS4 e PS5,ndoin attesa di altri da sistemare con la1.4..è un grandissimo RPG anche su PS4 e PS5, ma si è presentato suportandosi dietro diversiche stanno venendo risolti progressivamente dal team ZA/UM, come dimostrato dal rilascio della1.3in queste ore. Dopo l’update messo a disposizione la scorsa settimana, la1.3oggi su PS4 e PS5diversiemersi per, anche se ...

Advertising

Stoupwhiff : Uscito nell’ottobre del 2019 in esclusiva su PC e approdato su Mac l’anno scorso, Disco Elysium si rivelò uno dei m… - Stoupwhiff : L’approdo di Disco Elysium su PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia non è stato privo di problemi. All’entus… - IrreverentGamer : Disco Elysium Il Coppo Del'Arte! (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #DiscoElysium #PS5 #AnotherDayAnotherTrophy - GamingTalker : Disco Elysium The Final Cut, ZA/UM al lavoro sulla patch 1.3 per le versioni PS4 e PS5 - mojjcan : RT @IGNitalia: #DiscoElysium The Final Cut fatica sulle console di Sony, ZA/UM interviene e si scusa: 'Non il lancio che avevamo in mente,… -