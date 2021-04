DIRETTA| Covid, un migliaio a Roma per protesta ‘IoApro’: bombe carta contro polizia, ferito agente (Di lunedì 12 aprile 2021) Di Antonio Bravetti, Marco Agostini e Ugo Cataluddi Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) Di Antonio Bravetti, Marco Agostini e Ugo Cataluddi

Advertising

borghi_claudio : Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due… - DanieleDann1 : ?? #Roma: Le immagini che giungono in diretta dalla manifestazione non autorizzata '#IoApro' dove si stanno registra… - zazoomblog : DIRETTA Covid protesta ‘IoApro’: un migliaio a Roma tensione con la polizia - #DIRETTA #Covid #protesta #‘IoApro’:… - Giagios2 : RT @HSkelsen: ANCHE CASAPOUND IN PIAZZA SAN SILVESTRO Come una settimana fa, c’è anche Casapound in piazza tra i ristoratori che manifestan… - Namaste13601686 : RT @HSkelsen: ANCHE CASAPOUND IN PIAZZA SAN SILVESTRO Come una settimana fa, c’è anche Casapound in piazza tra i ristoratori che manifestan… -