Digital Fashion Week

(Milano 12 aprile 2021) - 5 moduli di aggiornamento professionale sul Diritto della Moda (Fashion Law) Primo appuntamento: giovedì 22 aprile 2021, ore 16.00 Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna

Milano, 12 aprile 2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la Rubrica Fashion Law: cinque appuntamenti dedicati al Diritto della Moda, in programma da aprile a settembre 2021 e rivolti ad avvocati, giovani praticanti avvocati e ad altri professionisti nel settore legale. L'iniziativa è funzionale alla richiesta di accredito di crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il primo modulo, dal titolo "", si terrà giovedì 22 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e analizzerà il nuovo modo di concepire la partecipazione alle sfilate, eventi non più svolti dal vivo con la presenza del ...

Ultime Notizie dalla rete : Digital Fashion L'omaggio di Tom Dixon a Milano, sotto forma di ologramma ... la direttrice creativa di Missoni, Angela Missoni e il giornalista di Business of Fashion e ...il 13 Aprile alle ore 12pm sul profilo Instagram di @ad_italia in occasione della prima AD Italia Digital ...

Donna, manager e business digitale, ecco la sfida di Diego Della Valle con Chiara Ferragni per agganciare il futuro ... la regina delle fashion blogger che Forbes nel 2017 aveva nominato 'influencer di moda più ... APPROFONDIMENTI L'INNOVAZIONE La moda in rosso tornerà a volare solo se sarà digital:...

Digital Fashion Week Adnkronos Digital Fashion Week (Milano 12 aprile 2021) - 5 moduli di aggiornamento professionale sul Diritto della Moda (Fashion Law) Primo appuntamento: giovedì 22 aprile 2021, ...

AD Italia presenta la sua Digital Design Week Un nuovo palinsesto di contenuti digitali presentato in concomitanza con l'arrivo in edicola del nuovo numero, il 9 aprile ...

