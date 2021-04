Di Maio incontra Blinken | “Pensiamo anche noi a un inviato per il clima” Il segretario di Stato Usa | “Leadership italiana cruciale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dalla Libia alpassando per il G20 e la sicurezza. Nel primo incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di, ildiamericano Antonye l’speciale per ildell’amministrazione statunitense, John Kerry, sono stati numerosi i dossier sul tavolo. Non solo le relazioni bilaterali, matemi internazionali come il Paese nordafricano, l’Ucraina e l’Afghanistan. Ed è sulla Libia che Di, dopo i colloqui, dichiara ai microfoni del Tg3: “Si prefigura una più forte collaborazione tra Italia e Stati Uniti”. Con, ha spiegato, “abbiamo passato in rassegna i prossimi passi per un maggior coinvolgimento degli Usa nel dossier libico”. Sottolineando che “stabilizzare la ...