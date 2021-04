Di Battista all’evento per Casaleggio: “Ho preso posizioni scomode che hanno pregiudicato la mia carriera. Coerenza rende soli” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Gianroberto Casaleggio è stato uno degli uomini che io abbia più stimato nella mia vita, l’invito del figlio Davide mi ripaga anche di alcune delusioni”. Alessandro Di Battista inizia così il suo intervento a Sum#05, l’iniziativa in ricordo del cofondatore del Movimento 5 stelle, organizzata nel giorno del quinto anniversario della morte. L’ex deputato M5s ha ricordato il suo primo incontro con Casaleggio, dal quale poi arrivo l’incarico di scrivere un libro. “Oltre a essere stato un secondo padre, mi ha cambiato la vita. Perché mi ha dato la prima grande opportunità. Ancora oggi continuo a prendere posizioni spesso scomode, che hanno pregiudicato in parte la mia carriera politica ma non me ne può fregare di meno. Ho sempre provato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Gianrobertoè stato uno degli uomini che io abbia più stimato nella mia vita, l’invito del figlio Davide mi ripaga anche di alcune delusioni”. Alessandro Diinizia così il suo intervento a Sum#05, l’iniziativa in ricordo del cofondatore del Movimento 5 stelle, organizzata nel giorno del quinto anniversario della morte. L’ex deputato M5s ha ricordato il suo primo incontro con, dal quale poi arrivo l’incarico di scrivere un libro. “Oltre a essere stato un secondo padre, mi ha cambiato la vita. Perché mi ha dato la prima grande opportunità. Ancora oggi continuo a prespesso, chein parte la miapolitica ma non me ne può fregare di meno. Ho sempre provato a ...

