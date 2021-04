Denise Pipitone, retroscena inquietanti su Olesya: gelo a Domenica Live (Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica Live Roman, conduttore russo, ha rivelato dei dettagli inquietanti su Olesya Rostova: “Si è inventata tutto, ho le prove” Pubblicato su 11 Aprile 2021 A Domenica Live è stato trattato nuovamente il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che si è creduto per alcuni giorni potesse essere la bimba scomparsa nel 2004 nel trapanese. Come si è saputo, invece, la 21enne non è Denise Pipitone. Caso chiuso? Quello sull’identità sì, quello relativo al passato della Rostova no. In molti pensano che la giovane non abbia raccontato tutta la verità. Ad alimentare in modo ‘prepotente’ tale posizione è anche Roman, che ha ben conosciuto la ragazza. Roman, conduttore di un reality ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)Roman, conduttore russo, ha rivelato dei dettaglisuRostova: “Si è inventata tutto, ho le prove” Pubblicato su 11 Aprile 2021 Aè stato trattato nuovamente il caso diRostova, la ragazza russa che si è creduto per alcuni giorni potesse essere la bimba scomparsa nel 2004 nel trapanese. Come si è saputo, invece, la 21enne non è. Caso chiuso? Quello sull’identità sì, quello relativo al passato della Rostova no. In molti pensano che la giovane non abbia raccontato tutta la verità. Ad alimentare in modo ‘prepotente’ tale posizione è anche Roman, che ha ben conosciuto la ragazza. Roman, conduttore di un reality ...

Advertising

domenicalive : In esclusiva a #DomenicaLive, la guardia giurata che avrebbe visto Denise Pipitone a Milano, nell'ottobre del 2004 - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - zazoomblog : “Ha mentito vi racconto tutto”. Denise Pipitone la rivelazione su Olesya Rostova da Barbara D’Urso - #mentito… - arialcomeilfont : fun fact: ogni mattina mi sveglio con una parola a caso in testa, quella di oggi è “denise pipitone” -