Denise Pipitone, il racconto della guardia giurata che fece l'avvistamento a Milano: ecco perché non fermò la bambina (Di lunedì 12 aprile 2021) Felice Grieco rivive ogni giorno, nei suoi ricordi, alcuni minuti che ha vissuto il 18 ottobre 2004. Era passato un mese abbondante dalla scomparsa di Denise Pipitone, la piccola di 4 anni sparita nel nulla a Mazara del Vallo: la famiglia e le forze dell'ordine avevano tappezzato l'Italia con l'immagine del suo viso, che ormai in tanti avevano imparato a conoscere. Felice Grieco, giovane guardia giurata di una banca di Milano, è colui che per pochi minuti ha visto ed ha interagito con una bambina che, per moltissimi, era proprio Denise: da decenni vive ricordando e raccontando quei momenti. L'ultima volta lo ha fatto in studio a Domenica Live, e in quell'occasione ha anche raccontato di come ha reagito Piera Maggio dopo quell'episodio.

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - _happinessmnicx : RT @GiuseppeporroIt: Mattino Cinque, una nuova segnalazione riaccende le speranze sul caso Denise Pipitone? Ecco i dettagli (VIDEO) #matti… - GiuseppeporroIt : Mattino Cinque, una nuova segnalazione riaccende le speranze sul caso Denise Pipitone? Ecco i dettagli (VIDEO)… -