Delianuova | organizzano grigliata di carne in “zona rossa” | sanzionati tutti gli invitati DETTAGLI

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021): le 9 persone si erano rifugiate in un casolare per unaAveva organizzato un pranzo, a, sabato scorso, un 46enne del posto, rifugiandosi in un casolare, in località montana, insieme a diversi ospiti, pensando di passare inosservati e noncuranti della disciplina in termini anti-covid 19. Nello specifico, nel corso dei quotidiani controlli del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i militari della Stazione di, nel notare un eccessivo movimento in località montana dei piani di Carmelia di, sono entrati presso un casolare ivi esistente per le verifiche del caso, constatando la presenza di 9 persone, non conviventi e senza avere indosso le previste mascherine mentre, in assoluta inottemperanza del previsto ...