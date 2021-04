Decreto Sostegni: quali indennità per lavoratori stagionali di turismo, spettacolo, sport (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Decreto Sostegni ha previsto un supporto a favore dei lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità del Decreto Ristori, colpiti dalle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, unitamente a nuovi bonus per i lavoratori sportivi differenziati in base al reddito da lavoro sportivo percepito nell’anno 2019. In particolare è prevista un’indennità omnicomprensiva di 2.400 euro per le seguenti tipologie di lavoratori: dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente che nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.2.2021, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilha previsto un supporto a favore deiche hanno già beneficiato delledelRistori, colpiti dalle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, unitamente a nuovi bonus per iivi differenziati in base al reddito da lavoroivo percepito nell’anno 2019. In particolare è prevista un’omnicomprensiva di 2.400 euro per le seguenti tipologie di: dipendenti a tempo determinato dei settori dele degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente che nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.2.2021, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo ...

Advertising

fattoquotidiano : DL SOSTEGNI Il condono agli evasori contenuto nel decreto Sostegni arriva in Parlamento con il marchio d’infamia a… - borghi_claudio : @nerimarco67 Ma chi crede che abbia riscritto il decreto sostegni? ?? Secondo lei Durigon l'abbiamo messo al MEF per… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - GBussacchetti : Dopo le imprese e le partite Iva, la crisi la paghino anche i dipendenti a tempo indeterminato.decreto Sostegni sec… - lalitapetila : RT @fattoquotidiano: DL SOSTEGNI Il condono agli evasori contenuto nel decreto Sostegni arriva in Parlamento con il marchio d’infamia appo… -