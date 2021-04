De Luca sfida le direttive: "In Campania vaccini per categorie non per età" (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Lo aveva anticipato la scorsa settimana, nella consueta diretta via Fb del venerdì. Oltre a completare le vaccinazioni per gli over 80 e i fragili, l'obiettivo del piano vaccinale della Campania è dare ossigeno alle categorie economiche, turismo su tutte. “Ho appena detto al commissario Figliuolo che, una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili, noi non intendiamo procedere per fasce di età”, annuncia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a Benevento, dove è andato per il taglio del nastro di uno sportello per le imprese al Centro impiego sannita. “Se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito, l'economia italiana sarà morta. Dobbiamo privilegiare un comparto importante dell'economia che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto”, esplicita il ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Lo aveva anticipato la scorsa settimana, nella consueta diretta via Fb del venerdì. Oltre a completare le vaccinazioni per gli over 80 e i fragili, l'obiettivo del piano vaccinale dellaè dare ossigeno alleeconomiche, turismo su tutte. “Ho appena detto al commissario Figliuolo che, una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili, noi non intendiamo procedere per fasce di età”, annuncia il presidente della, Vincenzo De, a Benevento, dove è andato per il taglio del nastro di uno sportello per le imprese al Centro impiego sannita. “Se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito, l'economia italiana sarà morta. Dobbiamo privilegiare un comparto importante dell'economia che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto”, esplicita il ...

