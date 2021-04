De Luca sfida il governo: “200mila dosi entro aprile o Campania lascia Conferenza Stato-Regioni” (Di lunedì 12 aprile 2021) Napoli, 12 apr – Vincenzo De Luca sfida il governo: “200mila dosi entro aprile o la Campania lascia la Conferenza Stato-Regioni“. Il governatore campano non ci sta a rispettare il piano vaccini: “Dopo gli over 80, non intendiamo procedere per fasce d’età, daremo priorità agli operatori del turismo“. E sulla regione in zona rossa, lo “sceriffo” lancia una bordata: “In Italia lo Stato non esiste e quando diciamo zona rossa è una presa in giro”. De Luca: “Dobbiamo superare lo scandalo della mancata consegna dei vaccini” De Luca va all’attacco del governo Draghi e difende chi protesta in piazza contro le chiusure. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Napoli, 12 apr – Vincenzo Deil: “o lala“. Il governatore campano non ci sta a rispettare il piano vaccini: “Dopo gli over 80, non intendiamo procedere per fasce d’età, daremo priorità agli operatori del turismo“. E sulla regione in zona rossa, lo “sceriffo” lancia una bordata: “In Italia lonon esiste e quando diciamo zona rossa è una presa in giro”. De: “Dobbiamo superare lo scandalo della mancata consegna dei vaccini” Deva all’attacco delDraghi e difende chi protesta in piazza contro le chiusure. ...

Advertising

MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: Ultimatum di #DeLuca al governo e sul piano #vaccini: #Campania non seguirà fasce d'età, dopo over 80 priorità a operatori… - casertafocus : VACCINI – Dosi terminate, domani si rischia lo stop alla campagna. E De Luca sfida il commissario Figliuolo: siamo… - veronica_rosset : RT @GuadagnoRaffae2: Il governatore De Luca mi è simpatico ma non può fare come vuole. Capisco le competenze, le autonomie ma non può dire… - SandroBonomi2 : RT @GuadagnoRaffae2: Il governatore De Luca mi è simpatico ma non può fare come vuole. Capisco le competenze, le autonomie ma non può dire… - GeMa7799 : De Luca sfida Draghi sui vaccini: 'Basta fasce d'età, chi vacciniamo per primi'. Campania contro il governo...ci sa… -