De Luca se ne frega del Piano Figliuolo. Vuole decidere lui chi vaccinare. "Se non arrivano le dosi in Campania misure clamorose"

"Sulle forniture mancanti di vaccini il commissario Figliuolo mi ha detto che intende rispettare l'obiettivo e l'ho ringraziato per questo ma gli ho anche detto che se per aprile non arrivano in Campania le 200mila dosi in meno che ci hanno sottratto nei tre mesi che abbiamo alle spalle noi prenderemo misure clamorose e intanto non parteciperemo più alle riunioni della conferenza Stato-Regioni perché non intendiamo più essere presi in giro". È quanto ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina ...

