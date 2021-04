De Luca: «Credo che al 90% la Campania uscirà dalla zona rossa da lunedì» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato alla stampa durante un incontro al Comune di Benevento. “Credo che usciremo dalla zona rossa al 90 per cento da lunedì. Venerdì si riunirà il Cts e farà le sue valutazioni. Da lunedì poi ragioniamo nel merito con le attività economiche. L’obiettivo dovrebbe essere a mezzanotte tutti a casa, nessuno in mezzo alle strade. Se riusciamo ad avere un impegno straordinario delle forze dell’ordine, noi garantiamo l’80% dell’attività della ristorazione, purché a mezzanotte si chiuda tutto. Con i commercianti abbiamo parlato di una situazione che sarà sicuramente di maggiore vantaggio per il mondo del commercio, per l’ambulantato già dalla prossima settimana. Ho spiegato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha parlato alla stampa durante un incontro al Comune di Benevento. “che usciremoal 90 per cento da. Venerdì si riunirà il Cts e farà le sue valutazioni. Dapoi ragioniamo nel merito con le attività economiche. L’obiettivo dovrebbe essere a mezzanotte tutti a casa, nessuno in mezzo alle strade. Se riusciamo ad avere un impegno straordinario delle forze dell’ordine, noi garantiamo l’80% dell’attività della ristorazione, purché a mezzanotte si chiuda tutto. Con i commercianti abbiamo parlato di una situazione che sarà sicuramente di maggiore vantaggio per il mondo del commercio, per l’ambulantato giàprossima settimana. Ho spiegato ...

