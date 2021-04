De Gregorio-Carpano-Nanni | Calenda inizia a presentare la squadra per Roma

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Nelle prossime settimane continueremo a presentare la composizione della nostra squadra su Roma. Per ora vi diciamo che ci sarà Flavia De Gregorio, oggi consigliera del I Municipio, che avrà la responsabilità delle politiche sociali, Francesco Carpano, che si occupa di mobilità e Dario Nanni per il lavoro sulle periferie”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, in occasione della conferenza stampa convocata per presentare l’ingresso di Dario Nanni nella squadra romana di Azione.