Ddl Zan | anche a Bologna la Lega tenta ostruzionismo | ' Legge ideologica | le tutele ci sono già'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lastando in tutti i modi di faresul Ddl Zan: a, Emily Clancy di Coalizione Civica ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere di ...

Advertising

fattoquotidiano : “Aggrediti perché gay, quel video ci ha reso più forti. Omofobia e razzismo stessa cosa, serve un’aggravante. Chi s… - SirDistruggere : Oggi altri giornali parlano della ragazza cacciata di casa e minacciata dai genitori solo perché lesbica e allora s… - SimoPillon : Ecco insulti e minacce piene di #omofobia che i sacerdoti del ddl #Zan mi dedicano: 'gay represso', 'te piace l'omo… - tommasosauro : RT @Affaritaliani: 'Cambiate il DDL Zan': adesso spuntano oppositori anche nel centrosinistra! - Affaritaliani : 'Cambiate il DDL Zan': adesso spuntano oppositori anche nel centrosinistra! -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

La Lega sta tentando in tutti i modi di fare ostruzionismo sul: a Bologna, Emily Clancy di Coalizione Civica ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere di sollecitare una "rapida calendarizzazione dell'esame del disegno di legge"...Anche a Bologna la Lega tenta di fare 'ostruzionismo' sul: l'oggetto è un ordine del giorno presentato da Emily Clancy (Coalizione civica) per chiedere al Consiglio comunale di sollecitare ...La capogruppo della Lega Francesca Scarano ha tentato di rinviare un ordine del giorno in cui si chiedeva una rapida calendarizzazione del ddl Zan in Parlamento ...Il leader della Lega si è lasciato andare a dichiarazioni demagogiche le quali confermano che tutti gli appelli alla responsabilità finiscono nel nulla.