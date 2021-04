DAZN down, l’azienda sui social: “Amareggiati per quanto accaduto” (Di lunedì 12 aprile 2021) Le scuse social non sono servite a placare l’onda polemica che, come uno tsunami, ha investito DAZN dopo il down di ieri. Gli abbonati, che non sono riusciti ad assistere dalle app e dal sito alle gare Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio di Serie A, sono sul piede di guerra ed esprimono tutta la loro preoccupazione in merito al servizio. La paura, tra i tifosi, monta. Infatti DAZN ha acquisito, pochi giorni fa, la quasi totalità dei diritti televisivi del prossimo triennio di Serie A scalzando, dopo anni di dominio, il colosso Sky. Se gli ultimi due mandati non preoccupano eccessivamente, il primo anno di egemonia delle tv bianconera lascia qualche perplessità (o punti interrogativi) da risolvere immediatamente. I problemi di ieri, in effetti, non sono lo spot migliore per approcciarsi da leader. Gli abbonati lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Le scusenon sono servite a placare l’onda polemica che, come uno tsunami, ha investitodopo ildi ieri. Gli abbonati, che non sono riusciti ad assistere dalle app e dal sito alle gare Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio di Serie A, sono sul piede di guerra ed esprimono tutta la loro preoccupazione in merito al servizio. La paura, tra i tifosi, monta. Infattiha acquisito, pochi giorni fa, la quasi totalità dei diritti televisivi del prossimo triennio di Serie A scalzando, dopo anni di dominio, il colosso Sky. Se gli ultimi due mandati non preoccupano eccessivamente, il primo anno di egemonia delle tv bianconera lascia qualche perplessità (o punti interrogativi) da risolvere immediatamente. I problemi di ieri, in effetti, non sono lo spot migliore per approcciarsi da leader. Gli abbonati lo ...

