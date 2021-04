DAZN accusa Sky per i disservizi di domenica: “Stiamo indagando” (Di lunedì 12 aprile 2021) Continua la guerra a distanza tra DAZN e Sky. Ora l’azienda britannica accusa la sua competitor di essere la causa dei suoi disservizi. DAZN e Sky (Google Images)DAZN contro Sky, ora ancora di più, è sempre più guerra. La piattaforma streaming ha sottratto all’ex emittente di Murdoch tutta la Serie A. Un cambio epocale che arriva dopo anni e anni di monopolio assoluto. Un cambio che però sta incontrando la perplessità degli utenti. In molti, infatti, si chiedono se il servizio britannico sia in grado di gestire tutto questo. Nella giornata di domenica è arrivata in particolare una bella batosta per DAZN. Tantissimi utenti infatti hanno lamentato l’impossibilità di poter visionare la partita Inter-Cagliari delle 12:20. Altri addirittura non sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Continua la guerra a distanza trae Sky. Ora l’azienda britannicala sua competitor di essere la causa dei suoie Sky (Google Images)contro Sky, ora ancora di più, è sempre più guerra. La piattaforma streaming ha sottratto all’ex emittente di Murdoch tutta la Serie A. Un cambio epocale che arriva dopo anni e anni di monopolio assoluto. Un cambio che però sta incontrando la perplessità degli utenti. In molti, infatti, si chiedono se il servizio britannico sia in grado di gestire tutto questo. Nella giornata diè arrivata in particolare una bella batosta per. Tantissimi utenti infatti hanno lamentato l’impossibilità di poter visionare la partita Inter-Cagliari delle 12:20. Altri addirittura non sono ...

