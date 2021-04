Days Gone 2 è stato davvero presentato a Sony con grandi ambizioni e novità come la co-op online

Advertising

Eurogamer_it : #DaysGone 2 con una co-op online? Un sequel ambizioso sarebbe stato presentato davvero a Sony. - Eurogamer_it : PlayStation fa discutere dopo il report negativo di Jason Schreier. #PS5 #PlayStation #DaysGone2 #TheLastofUs - Asgard_Hydra : Sony ha rifiutato Days Gone 2, Jason Schreier torna a parlare del gioco di Bend Studio - Asgard_Hydra : Days Gone 2: director 'conferma' le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori - - GamingToday4 : Days Gone 2: director “conferma” le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone

Nel corso della giornata di ieri, il Game Director diJeff Ross aveva deciso di rispondere alle domande dei fan riguardo la possibile produzione di un sequel , commentando il contenuto dell'articolo di Jason Schreier in maniera piuttosto ...... dove il focus della massa è stato centrato sul possibile remake di The Last of Us Part II e sul 'no' di Sony Interactive Entertainment legato a2 . Il lungo articolo di Schreier però non ...Il director di Days Gone, Jeff Ross, ha confermato che Days Gone 2 è stato presentato a Sony e che l'ambizioso progetto includeva una grande modalità cooperativa multiplayer online. Parlando in un ...La possibilità di un remake su PS5 del primo The Last of Us (progetto sulla carta piuttosto inutile), la bocciatura di Days Gone 2 e un focus ai limiti dell'esasperante solo sui grandissimi ...