Days Gone 2 e i report negativi su PlayStation | Jason Schreier critica le reazioni dei ' gamer' e rincara la dose

(Di lunedì 12 aprile 2021) Se c'è un argomento al centro delle discussioni negli ultimi giorni, questo è sicuramente l'ultimopubblicato da. Unincentrato soprattutto sue su quello che potrebbe essere il futuro dell'apprezzatissima divisione chiave per le fortune di Sony. Il giornalista di Bloomberg ed ex punta di diamante di Kotaku ha rivelato diversi retroscena provenienti da presunte fonti interne ritenute affidabili. Il risultato delnon ha tratteggiato unaparticolarmente apprezzabile da molti e ha fatto storcere il naso una buonadi hater ma anche a diversi fan. La possibilità di un remake su PS5 del primo The Last of Us (progetto sulla carta piuttosto inutile), la bocciatura di...

Advertising

Eurogamer_it : PlayStation fa discutere dopo il report negativo di Jason Schreier. #PS5 #PlayStation #DaysGone2 #TheLastofUs - Asgard_Hydra : Sony ha rifiutato Days Gone 2, Jason Schreier torna a parlare del gioco di Bend Studio - Asgard_Hydra : Days Gone 2: director 'conferma' le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori - - GamingToday4 : Days Gone 2: director “conferma” le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori - infoitscienza : Days Gone 2: director “conferma” le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori – Notizia – PS4Videogiochi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone

... dove il focus della massa è stato centrato sul possibile remake di The Last of Us Part II e sul 'no' di Sony Interactive Entertainment legato a2 . Il lungo articolo di Schreier però non ...Dopo aver scoperto le possibili motivazioni che hanno spinto la compagnia a chiudere gli store di PS3, PSP e PSVITA, e la presunta cancellazione di2 , ora scopriamo che Sony potrebbe ...La possibilità di un remake su PS5 del primo The Last of Us (progetto sulla carta piuttosto inutile), la bocciatura di Days Gone 2 e un focus ai limiti dell'esasperante solo sui grandissimi ...Jeff Ross commenta sui rumor di Days Gone 2. In una nuova intervista rilasciata a David Jaffe, creatore di God of War (via VGC ), l’ex game director di Days Gone, Jeff Ross, ha commentato i recenti ru ...