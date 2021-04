DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 13 aprile | Nihat continua a stare male

(Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali della programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca di Canale con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi giorni il pubblico italiano assisterà all’uscita di scena del perfido editore Yigit. Ma cosa accadrà nella puntata in onda martedì 132021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia, svelano che il padre di Sanem e Leyla sarà ancora intenzionato a non seguire un’alimentazione corretta nonostante sia consapevole di essere diabetico. Dopo aver avuto un malore a seguito della partenza della moglie Mevkibe, l’uomo continuerà a trasgredire le regole date dai medici. Ad aiutareci penseranno Aziz e la sua compagna ...

DayDreamer - Le Ali del sogno tornerà lunedì 12 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni sono cariche di sogni e ambizioni artistiche per Leyla ed Emre, ma a ... Anticipazioni DayDreamer, parla la Mevkibe italiana: 'E' una donna del popolo' Continuano le vicende di DayDreamer - Le Ali del sogno che ormai da quasi un anno appassionano il pubblico di Canale 5. Tra i personaggi più amati c'è Mevkibe, la madre di Sanem e Leyla ma, in realtà, la mamma un po' di ...