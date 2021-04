David Beckham è il nuovo Global Ambassador di Maserati (e l'annuncio arriva con un film girato a Miami)

(Di lunedì 12 aprile 2021)scegliecome. L'ex-capitano della nazionale di calcio inglese, stella del Manchester United e del Real Madrid, è il partner perfetto per accompagnare il brand del Tridente nella prossima tappa del suo viaggio, rompendo i confini e portando il marchio in prima linea tra le automobili di lusso nel ventunesimo secolo. Nella sua storia lunga oltre un secolo,si è distinta per innovazione, design e passione, creando veicoli iconici, che hanno cambiato per sempre il modo di pensare alle automobili. Oggi, questa ricetta italiana unica, trova una definizione inedita con l'unione tra, icona sportiva a livello mondiale, filantropo, uomo d'affari e ...

Il marchio automobilistico italiano annuncia la sua collaborazione con David Beckham, che inizia da un cortometraggio diretto da Harmony Korine. Il video del dietro le quinte in esclusiva per GQ ...Nuovo Global Ambassador per maserati: David Beckham. Icona sportiva a livello mondiale, filantropo, uomo d'affari e pioniere dello stile: David Beckham è il partner perfetto per accompagnare Maserati ...