DALLAS | LA LEGGE DI BIELSA

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il risultato più incredibile del weekend calcistico appena concluso è senz’altro l’incredibile vittoria del Leeds del Locoin casa dell’imbattibile, o almeno fino a qual momento, Manchester City di Pep Guardiola. Una vittoria arrivata in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, e in pieno recupero al 91’. Eroe di giornata Stuart, autore della doppietta.Stuart Alannasce il 19 aprile 1991 a Cookstown, Irlanda del Nord. La sua carriera comincia fin da giovane, durante gli studi alla Cookstown Primary School e la Cookstown High School, vincendo i titoli U14 e U15 Coleraine e District League con il liceo nel 2004 e 2005. Passa poi al calcio dilettantistico giocando per la squadra locale del Coagh United. Inizia la carriera da professionista nel 2010 con i Crusaders, squadra nordirlandese, giocando sia come ala ...