Dal dramma di Beppe Braida al compleanno di Santiago: tutti i gossip del week end! (Di lunedì 12 aprile 2021) Beppe Braida ha messo fine alla sua avventura in Honduras, mentre Belen ha festeggiato suo figlio Santiago: tutti i gossip del weekend! Come un fulmine a ciel sereno Beppe Braida ha detto addio all'Isola dei Famosi a causa di problemi familiari: i suoi genitori sarebbero risultati positivi a Covid-19 e suo padre sarebbe stato ricoverato in ospedale. Intanto, a Londra, la famiglia Reale ha pianto il Principe Filippo (scomparso il 9 aprile) e sembra che – nonostante le polemiche – il Principe Harry farà ritorno in patria (senza la moglie Meghan) per dare l'ultimo saluto al nonno durante i funerali del 17 aprile.

