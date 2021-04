Dal 20 aprile l'Italia fuori dal lockdown? Ecco il piano per le riaperture se i contagi lo permettono (Di lunedì 12 aprile 2021) Dal 20 aprile, se i dati e un buon andamento della campagna vaccinale lo consentiranno, potrebbe esserci una mitigazione delle misure restrittive anti - Covid per le regioni che avranno numeri da zona ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Dal 20, se i dati e un buon andamento della campagna vaccinale lo consentiranno, potrebbe esserci una mitigazione delle misure restrittive anti - Covid per le regioni che avranno numeri da zona ...

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - JuventusFCYouth : 6 marzo: ritorno tra i convocati ??? 7 aprile: rientro in campo ?? 11 aprile: in campo dal primo minuto oltre un anno… - borghi_claudio : @mromanelli72 No non mi sono distratto, guardi però che con i ricoveri è peggio per la sua tesi... il decreto solo… - Piero42395724 : RT @ReginaNera6: Mi fate capire perché fino al 31 Marzo vi andavano bene le nostre cure e dal 1 Aprile ci trattate come merde? Guardate ch… - ReErthu : @sscnapoli @BasketNapoli Napoli ricorderà sempre la settimana che va dal 9 aprile 2021 al 12 aprile 2021 il giocato… -