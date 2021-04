Da oggi scatta la zona arancione | le regole

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 12 aprile 2021)da, per quasi tutta Italia, la. Rimangono rosse solo la Puglia, la Campania, la Sardegna e la Valle d’Aosta. Spostamenti Non si può entrare ed uscire dal comune, gli orari del coprifuoco rimangono gli stessi: dalle 22 alle 5. Gli unici spostamenti consentiti, come sempre, saranno quelli per lavoro, salute o necessità. Bar e ristoranti Vietato consumare cibi all’interno di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, così come è vietato farlo nelle loro adiacenze. Consentito l’asporto fino alle 22, fatta eccezione per i bar dove l’asporto è consentito fino alle 18. Nessun limite di orario per le consegne a domicilio. I negozi Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle ...