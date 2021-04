Da oggi 16 Regioni sono in zona arancione: ecco cosa si può fare e dove, dalla scuola alla riapertura di negozi e parrucchieri – Le regole (Di lunedì 12 aprile 2021) Restano in zona rossa solamente Campania, Valle d’Aosta e Puglia, oltre alla Sardegna che dopo aver passato settimane in zona bianca si ritrova con le restrizioni più dure. Tutto il resto d’Italia, ovvero 16 Regioni e quasi 50 milioni di persone, da oggi (lunedì) sono in zona arancione. Ci ritorna, dopo un mese, anche la Lombardia insieme a Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Già si trovavano in questa fascia Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Significa innanzitutto il ritorno a scuola per la maggioranza degli studenti: in zona arancione, infatti, si torna tra i banchi (seppure al 50%) anche alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Restano inrossa solamente Campania, Valle d’Aosta e Puglia, oltreSardegna che dopo aver passato settimane inbianca si ritrova con le restrizioni più dure. Tutto il resto d’Italia, ovvero 16e quasi 50 milioni di persone, da(lunedì)in. Ci ritorna, dopo un mese, anche la Lombardia insieme a Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Già si trovavano in questa fascia Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Significa innanzitutto il ritorno aper la maggioranza degli studenti: in, infatti, si torna tra i banchi (seppure al 50%) anche alle ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, complimenti e buon lavoro al governatore del Friuli Venezia Giu… - gennaromigliore : Rafforzare e rendere sempre più efficiente il rapporto Stato-Regioni è una delle grandi sfide della politica, oggi… - flavia_petrini : RT @szampa56: “Oggi dobbiamo lavorare per ridurre le disuguaglianze dentro a questa emergenza. Superata la pandemia dovremo aprire una rifl… - infoitinterno : Da oggi 16 Regioni sono in zona arancione: ecco cosa si può fare e dove, dalla scuola alla riapertura di… - MatteoMarchini5 : Da oggi 16 Regioni sono in zona arancione: ecco cosa si può fare e dove, dalla scuola alla riapertura di negozi e p… -