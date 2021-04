Da Chiara Ferragni alle altre mamme vip | la poppata diventa social

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 12 aprile 2021), Ludovica Valli, Emily Ratajkowski e Helsa Hosk: le neovip allattano suiDaa Ludovica Valli: levip condividono suii momenti più belli con le loro piccole: dai regali ricevuticoccole oppure le passeggiate, compreso l’ora della pappa. Così lesi scoprono il seno e allattano sui. Così isi dividono: per alcuni si tratta di un momento troppo intimo, per altri è un gesto normale. Per esempio, “la colazione per tre” diè subitota virale. Quando a poche ore dalla nascita di Vittoria, si è fatta immortalare a seno nudo mentre sul ...