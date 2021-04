Curling | Mondiali Calgary 2021 | Svezia campione del mondo | battuta la Scozia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lasi laureadeldiper la decima volta nella sua storia, battendo in finale laaidi. La sfida per l’oro finisce 10-5 in favore di Niklas Edin e compagni, con il leader del team scandinavo che festeggia il quinto titolo iridato della sua fantastica carriera (a cui manca solo l’oro olimpico). Terzo posto per la Svizzera, che dopo aver perso nettamente con gli svedesi in semifinali si accontenta del bronzo battendo nella “finalina” la Russia. SportFace.

La Svezia ha vinto i2021 dimaschile, sconfiggendo la Scozia per 10 - 5 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Calgary (Canada). La corazzata scandinava ha così conquistato il decimo titolo iridato ...La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo aididi Calgary battendo 6 - 5 la Russia nella finale per il terzo posto. Costretti a disputare tre partite in poche ore a causa dei test a tappeto svolti in seguito a diversi casi di ...La Svezia si laurea campione del mondo di curling per la decima volta nella sua storia, battendo in finale la Scozia ai Mondiali di Calgary 2021. La sfida per l’oro finisce 10-5 ...A Calgary Niklas Edin vince il suo quinto titolo iridato trascinando i compagni al trionfo in finale sulla Scozia dopo aver travolto in semifinale la Svizzera che si è aggiudicata il bronzo ai danni d ...