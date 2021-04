Curling | la Svezia vince i Mondiali 2021 | terzo trionfo di finale | pokerissimo di Edin Sul podio Scozia e Svizzera

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Laha vinto idimaschile, sconfiggendo laper 10-5 nellaandata in scena sul ghiaccio di Calgary (Canada). La corazzata scandinava ha così conquistato il decimo titolo iridato della sua storia, ilconsecutivo: dopo i sigilli del 2018 e del 2019 contro il Canada (nel 2020 l’evento non andò in scena a causa dell’esplosione della pandemia), oggi è arrivato un meritatissimo tris per il quartetto guidato dal fenomenale skip Niklas. Per il 35enne si tratta addirittura del quinto sigillo mondiale (si impose anche nel 2013 e nel 2015): siamo al cospetto di un autentico monumento di questo sport, a cui manca soltanto l’oro olimpico (argento a PyeongChang 2018, bronzo a Sochi 2014) per diventare ...