Cristiano Ronaldo tira pugni al muro negli spogliatoi, Pirlo: 'Era arrabbiato, non lo multeremo' (Di lunedì 12 aprile 2021) Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport , l'ira di CR7 non si sarebbe esaurita nel rettangolo verde, ma negli spogliatoi sarebbe proseguita con il campione che avrebbe tirato dei pugni al ...

