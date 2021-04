Cristiano Ronaldo e il giallo della maglia. Cosa è successo (Di lunedì 12 aprile 2021) Il giallo sulla maglia di Cristiano Ronaldo: Cosa è successo al termine della sfida tra la Juventus e il Genoa. Non è passato inosservato lo sfogo di Cristiano Ronaldo al termine di Juve-Genoa: le telecamere mostrano il portoghese che, in un gesto di stizza, getta a terra la maglia della Juve. Immagini che non hanno fatto piacere ai tifosi bianconeri anche perché la squadra, nonostante una prestazione non brillante, ha portato a casa tre punti importantissimi per la lotta Champions. In realtà sembra che Cr7 non abbia gettato a terra la maglia ma l’abbia lanciata ad un raccattapalle. Cristiano Ronaldo e il giallo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilsulladial terminesfida tra la Juventus e il Genoa. Non è passato inosservato lo sfogo dial termine di Juve-Genoa: le telecamere mostrano il portoghese che, in un gesto di stizza, getta a terra laJuve. Immagini che non hanno fatto piacere ai tifosi bianconeri anche perché la squadra, nonostante una prestazione non brillante, ha portato a casa tre punti importantissimi per la lotta Champions. In realtà sembra che Cr7 non abbia gettato a terra lama l’abbia lanciata ad un raccattapalle.e il...

