Cristiano Ronaldo, allenamento con Georgina dopo la rabbia in Juventus-Genoa (FOTO) (Di lunedì 12 aprile 2021) Cristiano Ronaldo appare di nuovo sorridente, dopo il grande nervosismo e il “caso” che lo ha coinvolto a margine di Juventus-Genoa. Il portoghese ha infatti condiviso sui social una FOTO che lo ritrae impegnato in palestra insieme alla compagna Georgina Rodriguez. “allenamento fatto” scrive CR7, che abbraccia Georgina e si appresta così ad iniziare una nuova settimana che culminerà con Atalanta-Juventus. Una partita forse decisiva per la corsa alla Champions dei bianconeri, in cui Ronaldo non potrà sbagliare e sarà l’uomo più atteso. Il post di Cristiano Ronaldo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021)appare di nuovo sorridente,il grande nervosismo e il “caso” che lo ha coinvolto a margine di. Il portoghese ha infatti condiviso sui social unache lo ritrae impegnato in palestra insieme alla compagnaRodriguez. “fatto” scrive CR7, che abbracciae si appresta così ad iniziare una nuova settimana che culminerà con Atalanta-. Una partita forse decisiva per la corsa alla Champions dei bianconeri, in cuinon potrà sbagliare e sarà l’uomo più atteso. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

