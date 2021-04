Cristiano Lucarelli: “Futuro sulla panchina del Napoli? Sarebbe bellissimo, ma credo di non essere l’unico aspirante” (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la straordinaria cavalcata della sua Ternana fino alla conquista della promozione in Serie B, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Cristiano Lucarelli, ex azzurro e attuale allenatore della Fere per parlare del Napoli. Queste le sue considerazioni. Su Gattuso: “Con Gennaro mi legano 30 anni di amicizia, abbiamo iniziato da ragazzini insieme ed entrambi come calciatori ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Come allenatore anche lui è partito dal basso e ha mangiato pane duro in Serie C e in Grecia. Ha lavorato bene con il Milan. Purtroppo da allenatori si rimane un po’ schiavi di quello che siamo stati come calciatori, quindi si pensa solo che sappia dare carattere invece non è solo questo, lui ha sempre preparato benissimo le partite e ha uno staff di livello. Però ripeto: noi ex calciatori ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la straordinaria cavalcata della sua Ternana fino alla conquista della promozione in Serie B, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto, ex azzurro e attuale allenatore della Fere per parlare del. Queste le sue considerazioni. Su Gattuso: “Con Gennaro mi legano 30 anni di amicizia, abbiamo iniziato da ragazzini insieme ed entrambi come calciatori ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Come allenatore anche lui è partito dal basso e ha mangiato pane duro in Serie C e in Grecia. Ha lavorato bene con il Milan. Purtroppo da allenatori si rimane un po’ schiavi di quello che siamo stati come calciatori, quindi si pensa solo che sappia dare carattere invece non è solo questo, lui ha sempre preparato benissimo le partite e ha uno staff di livello. Però ripeto: noi ex calciatori ...

