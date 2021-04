Cristian Imparato si è rifatto “al contrario” | ecco l’operazione per togliere il filler FOTO

(Di lunedì 12 aprile 2021)è tornato dal chirurgo plastico qualche settimana fa per una liposuzione su addome, fianchi, collo e guance. Questo intervento ha mirato a rimuovere ilin esubero che l‘ex gieffino aveva trapiantato all’interno del suo corpo e del suo volto prima di partecipare al Grande Fratello di Barbara D’Urso. Leggi anche: Arisa sulla chirurgia estetica confessa: «Ho ceduto, ma sono pentita»parla della sua operazione– forse pentito – ha raccontato in cosa consistea cui si è sottoposto: Mi sonoalper sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza, un paio di giorni di ...

