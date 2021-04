Covid, vaccinare (prima) gli anziani per avere meno morti: il Trentino dimostra che funziona, ma in Italia poche Regioni lo hanno fatto (Di lunedì 12 aprile 2021) vaccinare gli Over 80 per ridurre drasticamente il numero di morti in Italia. La logica avrebbe dovuto imporre questa (a nostro avviso) semplice equazione eppure, fino ad ora, non lo si è fatto e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Paese, rispetto alle altre Nazioni europee, è l’unico che nel mese di marzo non è riuscito ad abbattere il numero dei decessi e la causa potrebbe essere stata proprio questa: non aver dato la precedenza in modo esclusivo agli anziani, ovvero la popolazione dove si concentra ancora il maggior numero di morti a causa del Covid. I decessi sono infatti calati ovunque come ad esempio in Inghilterra, Germania e Francia (Fonte: ISPI/Our World in Data) ma non da noi: solo nella giornata di ieri ci sono stati altri 331 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021)gli Over 80 per ridurre drasticamente il numero diin. La logica avrebbe dovuto imporre questa (a nostro avviso) semplice equazione eppure, fino ad ora, non lo si èe i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Paese, rispetto alle altre Nazioni europee, è l’unico che nel mese di marzo non è riuscito ad abbattere il numero dei decessi e la causa potrebbe essere stata proprio questa: non aver dato la precedenza in modo esclusivo agli, ovvero la popolazione dove si concentra ancora il maggior numero dia causa del. I decessi sono infatti calati ovunque come ad esempio in Inghilterra, Germania e Francia (Fonte: ISPI/Our World in Data) ma non da noi: solo nella giornata di ieri ci sono stati altri 331 ...

