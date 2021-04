Covid: Tajani, ‘positivo incontro con segretario Confsal’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Positivo incontro con Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal. Proposte per il lavoro pubblico e privato, misure di contrasto al Covid 19 e vaccinazione nei luoghi di lavoro. Forza Italia e la sua squadra di governo faranno la loro parte a tutela dei lavoratori”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Positivocon Angelo Raffaele Margiotta,generale della Confsal. Proposte per il lavoro pubblico e privato, misure di contrasto al19 e vaccinazione nei luoghi di lavoro. Forza Italia e la sua squadra di governo faranno la loro parte a tutela dei lavoratori”. Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

