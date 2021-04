Covid, Speranza: «Questa estate ci potremo consentire molte più libertà» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato dell'attuale situazione pandemica in Italia nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il Ministro ha parlato delle riaperture spiegando che queste avverranno facendo la massima attenzione in maniera tale da non far peggiorare nuovamente la situazione sanitaria. Speranza ha affermato di essere comunque ottimista e prevede che la prossima estate sarà differente rispetto a questi ultimi mesi. Roberto Speranza prevede un periodo estivo con meno restrizioni Nel corso dell'intervista rilasciata a La Repubblica, Roberto Speranza ha difeso le scelte prese dal Governo in merito alla questione Covid. «Le scelte sono fatte partendo dall'evidenza scientifica. E seguendo un unico obiettivo a cui sarò sempre fedele, che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, ha parlato dell'attuale situazione pandemica in Italia nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il Ministro ha parlato delle riaperture spiegando che queste avverranno facendo la massima attenzione in maniera tale da non far peggiorare nuovamente la situazione sanitaria.ha affermato di essere comunque ottimista e prevede che la prossimasarà differente rispetto a questi ultimi mesi. Robertoprevede un periodo estivo con meno restrizioni Nel corso dell'intervista rilasciata a La Repubblica, Robertoha difeso le scelte prese dal Governo in merito alla questione. «Le scelte sono fatte partendo dall'evidenza scientifica. E seguendo un unico obiettivo a cui sarò sempre fedele, che ...

