Covid, sos pastorai Napoli: “Vogliono comprare nostre botteghe” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Un cartello “cedesi San Gregorio Armeno”, i pastorai nel vicolo davanti alle botteghe chiuse che lanciano l’allarme a Napoli. “Sono venuti dalle agenzie immobiliari a chiedere se vogliamo vendere le botteghe, Vogliono approfittare delle nostre difficoltà per trasformare la strada in un centro commerciale e far sparire la tradizione”, spiega Salvatore Gambardella, uno dei 40 artigiani della strada che è nella lista delle dieci più famose al mondo. “Il 30 marzo – aggiunge Serena D’Alessandro, vicepresidente e portavoce dei pastorai – abbiamo mandato una pec alle istituzioni, nessuno ci ha risposto, ci ignorano”. Mercoledì i pastorai saranno davanti alla Regione e chiederanno di essere ricevuti dal governatore De ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Un cartello “cedesi San Gregorio Armeno”, inel vicolo davanti allechiuse che lanciano l’allarme a. “Sono venuti dalle agenzie immobiliari a chiedere se vogliamo vendere leapprofittare delledifficoltà per trasformare la strada in un centro commerciale e far sparire la tradizione”, spiega Salvatore Gambardella, uno dei 40 artigiani della strada che è nella lista delle dieci più famose al mondo. “Il 30 marzo – aggiunge Serena D’Alessandro, vicepresidente e portavoce dei– abbiamo mandato una pec alle istituzioni, nessuno ci ha risposto, ci ignorano”. Mercoledì isaranno davanti alla Regione e chiederanno di essere ricevuti dal governatore De ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, sos #Pastorai #Napoli: 'Vogliono comprare nostre botteghe' ** - Tri_nity79 : RT @bbribri75: #Covid in Campania, sos a Napoli: «È boom di polmoniti tra i pazienti under 40» - demian_online : RT @bbribri75: #Covid in Campania, sos a Napoli: «È boom di polmoniti tra i pazienti under 40» - coldirettisicil : #GiornataNazionaledelMare #COLDIRETTI, SOS PESCE ITALIANO, ADDIO A 4 BARCHE SU 10 Pandemia covid ha aggravato la si… - Nanoalto : RT @bbribri75: #Covid in Campania, sos a Napoli: «È boom di polmoniti tra i pazienti under 40» -