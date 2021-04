Covid | scontri a Roma durante la manifestazione IoApro | Schizzano prezzi per i nuovi contratti Ue per vaccino Pfizer

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione , è stato annunciato l'arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi dianti -. Intanto il premier bulgaro Boyko Borissov ha ...

TgLa7 : #Covid: CasaPound a manifestazione con scontri davanti Camera - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - sferriam : RT @SmorfiaDigitale: Covid, scontri a Roma durante la manifestazione IoApro: ferito un - Tgcom24 - SmorfiaDigitale : Covid, scontri a Roma durante la manifestazione IoApro: ferito un - Tgcom24 -

... è stato annunciato l'arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti -. Intanto ... 12 apr 16:04alla manifestazione "IoApro", ferito alla testa un operatore del Tg5 Durante gli ...Perché alcune attività posso aprire e altre no? Se ilc'è, c'è per tutti', grida Sandra Di Bella, del movimento 'Ristoratori siciliani indipendenti', che indossa una sorta di elmo vichingo con ...Stop al piano vaccinale di De Luca che da oggi prevedeva la somministrazione del vaccino agli operatori turistici di Ischia, Capri e Procida ...ITALIA – Scontro tra il governatore Vincenzo De Luca e il generale ... Decisione non condivisa dal commissario di governo Covid, Francesco Paolo Figliuolo he boccia ogni ipotesi diversa dalle ...