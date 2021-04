Covid, quasi 4 milioni di vaccinati. Le dosi somministrate sono oltre 13 milioni. Impennata del prezzo di Pfizer (Di lunedì 12 aprile 2021) Sembra sfumare per il momento l’ambizioso obiettivo di 500 mila vaccini al giorno entro aprile. Nella settimana che va dal 16 al 22 aprile si stima che le somministrazioni saranno circa 315 mila al giorno nei 2.200 hub attivi in Italia. Per dare una sferzata alla campagna vaccinale bisognerà aspettare la grossa consegna di dosi di preparati anti-Covid prevista tra il 15 e il 22 aprile: si parla di 4 milioni e 200 mila dosi. Di queste, 3 milioni dovrebbero essere marchiate Pfizer. Intanto a oggi il totale delle somministrazioni è arrivato 13.125.458 mentre le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 3.952.644. Secondo il report aggiornato dal governo sul portale di riferimento della campagna vaccinale, ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Sembra sfumare per il momento l’ambizioso obiettivo di 500 mila vaccini al giorno entro aprile. Nella settimana che va dal 16 al 22 aprile si stima che le somministrazioni saranno circa 315 mila al giorno nei 2.200 hub attivi in Italia. Per dare una sferzata alla campagna vaccinale bisognerà aspettare la grossa consegna didi preparati anti-prevista tra il 15 e il 22 aprile: si parla di 4e 200 mila. Di queste, 3dovrebbero essere marchiate. Intanto a oggi il totale delle somministrazioni è arrivato 13.125.458 mentre le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose3.952.644. Secondo il report aggiornato dal governo sul portale di riferimento della campagna vaccinale, ...

