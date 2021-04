Covid | Powell | rischio per economia Usa riaprire troppo presto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Powell

Tiscali.it

ha sottolineato che le previsioni economiche suggeriscono una crescita "molto forte" dell'occupazione nei prossimi mesi e la possibilità che gli Usa tornino alla piena occupazione. 12 aprile ...Il presidente Jeromeafferma che l'economia statunitense sta per iniziare a crescere 'molto più rapidamente', ma una ripresa dei casi- 19 potrebbe far deragliare questo progresso.ha discusso della ripresa economica degli Stati Uniti dalla pandemia di coronavirus con Scott Pelley della CBS, in un'intervista che ...Secondo Jerome Powell l'economia Usa è a un "punto di svolta ... tra cui ovviamente possibili nuove ondate della pandemia di coronavirus. "Il rischio principale per la nostra economia in questo ...Uno dei rischi per la ripresa è la riapertura affrettata dell'economia che potrebbe far di nuovo impennare i casi di Covid-19. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, a in '60 ...