Covid, paura contagi in India per la festa religiosa Kumbh Mela: decine di fedeli si ammassano nel Gange senza mascherina – Video (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante il record di contagi degli ultimi giorni che ha fatto diventare l’India il secondo Paese al mondo più colpito dal coronavirus dopo gli Stati Uniti, i pellegrini non hanno rinunciato al tradizionale festival Hindu, Kumbh Mela. Migliaia di fedeli si sono immersi nel fiume Gange per il bagno rituale. Numeri enormi che spaventano il Paese, allarmato dal rischio contagi, e che secondo la polizia potrebbero arrivare entro questa sera fino a due milioni. Le immagini mostrano Haridwar, nell’Uttarakhand: decine i pellegrini senza precauzioni, né distanziamento né mascherine, si sono immersi nel fiume. Il timore è che l’evento si trasformi in un “super diffusore”. Nella giornata di ieri il Paese ha registrato 168mila nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante il record didegli ultimi giorni che ha fatto diventare l’il secondo Paese al mondo più colpito dal coronavirus dopo gli Stati Uniti, i pellegrini non hanno rinunciato al tradizionale festival Hindu,. Migliaia disi sono immersi nel fiumeper il bagno rituale. Numeri enormi che spaventano il Paese, allarmato dal rischio, e che secondo la polizia potrebbero arrivare entro questa sera fino a due milioni. Le immagini mostrano Haridwar, nell’Uttarakhand:i pellegriniprecauzioni, né distanziamento né mascherine, si sono immersi nel fiume. Il timore è che l’evento si trasformi in un “super diffusore”. Nella giornata di ieri il Paese ha registrato 168mila nuovi ...

