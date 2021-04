Covid oggi 9.789 nuovi casi ma con soli 190mila tamponi esaminati, 358 i decessi (Di lunedì 12 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 12 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in netto calo, 9.789, ma a fronte di molti meno tamponi eseguiti (190.635), come accade sempre di domenica. I decessi nelle ultime 24 ore sono 358. L’indice di positività oggi è al 5,13%. (prosegue dopo la foto) In terapia intensiva ci sono ora 3.593 persone (+8 da ieri), con 167 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.140.565 i guariti in totale (+18.010), 524.417 gli attualmente positivi (-8.588). Questi i dati odierni del bollettino sui contagi Covid, forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021)in Italiabollettino del 12 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in netto calo, 9.789, ma a fronte di molti menoeseguiti (190.635), come accade sempre di domenica. Inelle ultime 24 ore sono 358. L’indice di positivitàè al 5,13%. (prosegue dopo la foto) In terapia intensiva ci sono ora 3.593 persone (+8 da ieri), con 167ingressi giornalieri. Sono 3.140.565 i guariti in totale (+18.010), 524.417 gli attualmente positivi (-8.588). Questi i dati odierni del bollettino sui contagi, forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione ...

