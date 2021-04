Covid: obiettivo task force Sicilia, a inizio estate vaccinato il 60% (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – Una copertura vaccinale, in prima dose, del 60% dei Siciliani al 21 giugno, data di inizio dell’estate. E’ questo l’obiettivo a cui punta la task force Siciliana per i vaccini anti Covid guidata da Mario Minore. “Se le consegne dei vaccini saranno rispettate e se da parte della popolazione ci sarà la compliance giusta – dice Minore all’Adnkronos – entro l’inizio dell’estate dovremmo aver vaccinato il 60% dei Siciliani in prima dose e completare il target entro la fine dell’estate”. Nell’isola sono circa 3,5/4 milioni, in tutto, i soggetti da vaccinare con un numero di consegne che al momento si attesta sui 2,5 milioni ma che, sottolinea ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – Una copertura vaccinale, in prima dose, del 60% deini al 21 giugno, data didell’. E’ questo l’a cui punta lana per i vaccini antiguidata da Mario Minore. “Se le consegne dei vaccini saranno rispettate e se da parte della popolazione ci sarà la compliance giusta – dice Minore all’Adnkronos – entro l’dell’dovremmo averil 60% deini in prima dose e completare il target entro la fine dell’”. Nell’isola sono circa 3,5/4 milioni, in tutto, i soggetti da vaccinare con un numero di consegne che al momento si attesta sui 2,5 milioni ma che, sottolinea ...

