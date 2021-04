Covid, news del 12 aprile. Europa supera 1 milione di morti. Tensione a Roma, Uk riapre (Di martedì 13 aprile 2021) In Italia 9.789 nuovi positivi e 358 vittime nelle ultime 24 ore. Cala ancora il tasso di positività (5,1%), ma salgono di 78 unità i ricoveri nei reparti ordinari, di 8 quelli in terapia intensiva. A Roma Tensione per la manifestazione di ristoratori e gestori di attività scesi in piazza per protestare. In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Nel Regno Unito prove di normalità: riaperti pub, palestre e parrucchieri Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) In Italia 9.789 nuovi positivi e 358 vittime nelle ultime 24 ore. Cala ancora il tasso di positività (5,1%), ma salgono di 78 unità i ricoveri nei reparti ordinari, di 8 quelli in terapia intensiva. Aper la manifestazione di ristoratori e gestori di attività scesi in piazza per protestare. In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Nel Regno Unito prove di normalità: riaperti pub, palestre e parrucchieri

