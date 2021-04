Covid: Musumeci, 'Razza tra i migliori assessori alla Salute degli ultimi 75 anni' (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "L'assessore Ruggero Razza è stata tra i migliori assessori alla Salute della ultimi 75 anni della Regione siciliana. Questa è l'unica certezza che mi sento di confermare. Le responsabilità politiche sono del Presidente. le responsabilità penali sono di chi le commette. Lasciamo lavorare i magistrati, perché ho grande fiducia nella magistratura. Se qualcun ha sbagliato pagherà, se non ha sbagliato in tanti dovranno chiedere scusa". Lo ha detto Nello Musumeci intervenendo a Sky Tg24. "L'assessore Razza in un terra come la nostra, dove di tangenti e malavita organizzata sono piene le pagine dei tribunali, per una frase infelice ha dato una lezione di stile istituzionale e si è dimesso dopo mezz'ora". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "L'assessore Ruggeroè stata tra idella75della Regione siciliana. Questa è l'unica certezza che mi sento di confermare. Le responsabilità politiche sono del Presidente. le responsabilità penali sono di chi le commette. Lasciamo lavorare i magistrati, perché ho grande fiducia nella magistratura. Se qualcun ha sbagliato pagherà, se non ha sbagliato in tanti dovranno chiedere scusa". Lo ha detto Nellointervenendo a Sky Tg24. "L'assessorein un terra come la nostra, dove di tangenti e malavita organizzata sono piene le pagine dei tribunali, per una frase infelice ha dato una lezione di stile istituzionale e si è dimesso dopo mezz'ora". La ...

giuseppeargent3 : @Musumeci_Staff Covid. Caro Governatore è stato dimostrato scientificamente che i positivi asintomatici non possono… - zazoomblog : Covid: Musumeci abitanti isole vanno vaccinate prima vivono condizioni particolari - #Covid: #Musumeci #abitanti… - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'in Sicilia procederemo le vaccinazioni per dati anagrafici'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'ritardi nei vaccini? Perché negli anziani c'è la psicosi'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'abitanti isole vanno vaccinate prima, vivono condizioni particolari'... -