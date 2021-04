Covid: Musumeci, ‘in Sicilia procederemo le vaccinazioni per dati anagrafici’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “La Sicilia continuerà la somministrazione dei vaccini con il dato anagrafico, perché chi è più giovane è meno esposto, possiamo arrivare a 50 mila vaccini al giorno”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Sky Tg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Lacontinuerà la somministrazione dei vaccini con il dato anagrafico, perché chi è più giovane è meno esposto, possiamo arrivare a 50 mila vaccini al giorno”. Lo ha detto il Presidente della Regionena, Nello, intervenendo a Sky Tg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

